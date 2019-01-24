Başkan Şahin: "Atakum İçin Vizyon Projelerimiz Var"

Başkan Şahin: "Atakum için vizyon projelerimiz var"SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "İnşallah hep birlikte Atakum'u bugün gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için gayret göstereceğiz.

Başkan Şahin: "Atakum için vizyon projelerimiz var"



SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "İnşallah hep birlikte Atakum'u bugün gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için gayret göstereceğiz. Atakum'un profilini iyi biliyoruz. Atakum için vizyon projelerimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atakum Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhur İttifakı kapsamında MHP Atakum İlçe Başkanlığı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu. İlk önce MHP Atakum İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Şahin burada partililerce karşılandı. Daha sonra Başkan Şahin ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, MHP Atakum İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu'na çiçek takdiminde bulundu.

"Vakit Zihni başkanımıza sahip çıkma vakti"

Daha sonra AK Parti Atakum İlçe Başkanlığa ziyarette bulunan Başkan Şahin yine burada partililerce coşkuyla karşılandı. Başkan Şahin'e burada AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve AK Parti Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevim Aydın Özil tarafından çiçek takdim edildi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Köksoy, Atakum'a ne kadar önem verildiğini bildiklerini söyledi. Bir büyükşehir belediye başkanının, Atakum'a belediye başkanı adayı olarak gösterildiğini ifade eden Köksoy, "Vakit Zihni başkanımıza sahip çıkma vakti. Atakum'a sahip çıkma vakti. İnşallah 31 Mart'a kadar aynı coşkuyla, heyecanla bu süreci götürürüz. Rabb'im 31 Mart akşamı da biz bu heyecanı tekrardan yaşatır diye düşünüyorum" dedi.

"Önemli olan gönüllere girmek"

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Şahin ise Samsun'da halk ile güzel bir diyalog kurarak Samsun'un genelinde çok büyük bir destek ve güven gördüğünü aktardı. Samsunlulara teşekkür eden Başkan Şahin, "Hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. İnsanların hayatında görevler olabilir. Ama önemli olan gönüllere girmek. Gönüllere girebilmek herkesin harcı olmuyor. Biz, Allah'a şükürler olsun ki Samsunluların gönüllerine girerek büyük bir güvene vesile olduk. O bakımdan gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.

"Atakum'un profilini iyi biliyoruz"

19 Ocak'ta kendisine Atakum Belediye Başkanlığının tevdi edildiğini hatırlatan Başkan Şahin, "Bugüne kadar sayabileceğim 8-10 tane görev vardır. Hiçbirisine 'bu görevi verin' demeden görevler bize verilmiştir. Görev alınmaz verilir anlayışıyla hareket ettik. Verilen görevleri canı gönülden yerine getirmek için tüm gücümle gayret ettim. Bugüne kadar da Allah'a şükürler olsun üstlenmiş olduğumuz görevleri layıkıyla yerine getirdik. İnşallah hep birlikte Atakum'u bugün gelmiş olduğu noktadan daha ileriye götürmek için gayret göstereceğiz. Atakum'un profilini iyi biliyoruz. Atakum için vizyon projelerimiz var. İleri ki günlerde bunları paylaşacağız. Her şeyden önce bir eğitimci olarak gençlerle, çocuklarla ilgili kültür sanat adına onları daha iyi geliştirmeye yönelik önemli projeleri gündeme getireceğiz. Sosyal belediyecilikle önemli projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyarete ayrıca, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Can Emre Çakan ve çok sayıda partili katıldı

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