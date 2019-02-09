Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin: "Atakum'un Nabzını Ölçüyoruz"

Başkan Şahin: "Atakum'un Nabzını Ölçüyoruz"

1 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Profesyonel bir ekip ile Atakum'da toplumun önceliklerini belirliyor, adeta Atakumluların nabzını ölçüyoruz" dedi.

Başkan Şahin:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Profesyonel bir ekip ile Atakum'da toplumun önceliklerini belirliyor, adeta Atakumluların nabzını ölçüyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkanı Adayı Zihni Şahin, eski Sağlık Bakanı AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Akalan Mahallesi'nde halkla buluştu.

"Makamlar gelir geçer"

Akalan Köy Konağında gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Zihni Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecini değerlendirdi. Şahin, "Görev yaptığımız süre boyunca bir emanetçi gibi durmadık. Taşın altına elimizi hatta vücudumuzu koyduk. Gece-gündüz demeden tüm ilçelerimize hizmet götürülmesi için çalıştık. Gönlümüzü topluma açtık ve Samsun'da büyük destek bulduk, sevgi kazandık. Bu nedenle dünyanın en bahtiyar insanı sayılırım. Makamlar, mevkiler gelip geçidir, önemli olan insanımızın sevgisini kazanmaktır" diye konuştu.

"Oy için değil, hizmet için"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine Atakum'da belediye başkanlığı adaylığı görevi verildiğini hatırlatan Zihni Şahin, "Sizlerin de desteğiyle Allah nasip eder de Atakum'da belediye başkanı olursak problemleri çözmek boynumuzun borcu. Bunu muhtarlarımızla, halkımızla el ele vererek çözeceğiz. Atakum'un problemlerini biliyoruz. Profesyonel bir ekibimiz var. Toplumun önceliklerini ortaya koyuyor, bunu yaparken toplumun da nabzını ölçüyoruz. Kesinlikle oy almak amaçlı vaatlerle vatandaşın kafasını karıştırmıyoruz. Bundan ziyade samimi bir şekilde çalışacağımızı söylüyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi:

"Atakum hak ettiği hizmetlere kavuşacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir kez daha sizin huzurunuzda İshak başkana teşekkür ediyorum. Yaptığımız son muhtarlarla buluşma toplantımıza katıldı ve orada, 'Ha ben ha Zihni ağabeyimiz' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde tüm ilçe belediye başkanlarımla diyaloglarımız hep iyi oldu ama İshak başkanla diyaloğumuz daha farklıydı. Kendisi daima yanımızda." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:05 Kaynak: İHA

Zihni Şahin, Samsun, Atakum, Güncel
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