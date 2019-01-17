Başkan Şahin Avcılarla Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Merkez Avcılar Kulübü'nden oluşan heyet, Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Merkez Avcılar
Kulübü'nden oluşan heyet, Belediye Başkanı Münür Şahin
'i makamında ziyaret etti.
Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Merkez Avcılar Kulübü Başkanıma ve değerli üyelerimize ziyaretleri ve destekleri için teşekkür ediyorum. Osmaneli tanıtımı ve özellikle turizmi için çok önemsediğimiz sivil toplum örgütleri içinde derneğiniz çok güzel etkinliklerle ilçemize değer katıyor. Düzenlediğiniz av programlarına dışarıdan da birçok misafirin geldiğini izliyoruz. O yüzden tesislerinizi önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ziyaretiniz ve dilekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.
"2014-2019 döneminde Osmaneli'nde çok güzel hizmetler yapıldı"
Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem
ise yaptığı konuşmada, 5 senede Osmaneli'nde çok güzel çalışmaların yapıldığını belirtti. Öktem, "Belediye başkanımız örnek projelerle Osmaneli'ni bölgemizde, Türkiye
de tanıttı. Osmaneli halkı her gün yaşam kalitesi artan ve turizmde yükselen değer olan ilçemizde yaşıyor olmaktan gurur duyuyor. Osmaneli'nde sivil toplum örgütlerine verdiği destekler ve hizmetler için başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah başkanımız bizleri kırmaz ve bir dönem daha Osmaneli'ne hizmet eder. Başkanımızın Osmaneli sevdasının ağır basacağına ve halkımızın bu isteğine evet diyeceğine inanıyoruz" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:00 Kaynak: İHA
Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı
Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı
Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak