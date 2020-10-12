Başkan Şahin Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı - Son Dakika

Başkan Şahin Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı

12.10.2020 15:48
Başkan Şahin Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan gazeteci yazar Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında pandemi ve sonrası, TEKNOFEST, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) çalışmaları hakkında...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan gazeteci yazar Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulusi programında pandemi ve sonrası, TEKNOFEST, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) çalışmaları hakkında soruları yanıtladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı verilen ulusal mücadelede yapılan çalışmalar, şehir ekonomisine etkisi ve salgın sonrası yeni kurulacak düzende neler yapılması gerektiği ile ilgili soruları gazeteci yazar Mehmet Acet'in Başkent Kulusi programında yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Pandemi sonrası için TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara başlanıldığını ifade eden Başkan Fatma Şahin, artık yerel yönetimlerin dünyadaki gelişmeleri iyi okuması gerektiğini ifade etti. Yenilenmenin önemini vurgulayan Başkan Şahin, Gaziantep'te pandemi sürecinde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini, süreç sonrasında yeni hedefler konulduğunu aktararak, gıda güvenliği, doğanın korunması, sanayinin yüksek teknolojiye geçişi ve yeni turizm trendlerine göre şehrin yapılanmaya başladığını aktardı.

"Teknofest için 1 sene hazırlanıldı"

24-27 Eylül tarihleri arasında ilk defa İstanbul dışında Gaziantep'te gerçekleşen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020'ye değinen Başkan Şahin, bir festivalin ötesinde bir paradigma değişimi olduğunu vurgulayarak gençlere hayallerini yapabilecek özgüveni sağladığını belirtti. 1 sene TEKNOFEST için hazırlanıldığını söyleyen Şahin, gelenlerin şehirden memnun ayrıldıklarını aktardı.

"Tarım çok önemli hale geldi"

Başkent Kulisi Programı'nda pandemi sonrası için yapılan çalışmaları detaylandıran Başkan Fatma Şahin, "Dünya'nın 10'uncu ekonomisi olmak için yerel yöneticilerin değişimleri iyi okuması gerektiğini, sadece Ankara, İstanbul ile başarının yakalanamayacağını vurgulayarak, "'Pandemi sonrası ne yapılacak' bunu düşündük. Artık doğayı ve çevreyi iyi korumak, karbondioksit salınımını azaltmak ve 'Sıfır Atık' çok önemli hale gelecek. Antarktika'ya giden biri olarak oradaki buzulların nasıl erdiğini gördüm. Bu erime iklim değişikliği açısından çok büyük alarm veriyor. Virüs bugün Korona, yarın başka bir isimle tekrar çıkabilir. Biz buna karşı doğayı korumamız gerekiyor. Onu korumazsak insanı koruyamıyoruz. Bir diğer başlık 'gıda güvenliği'. Tarım çok önemli hale geldi. Biz belediyemizde Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanlığı'nı daha da kuvvetlendirdik. TBB'de kurulacak yeni düzende kim ne yapacak, kooperatif sisteminin güçlenmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü çalışma modelini çalışmak gerekiyor. Toprak çok önemli. Sağlıklı ve güvenli şehirler kavramları çok önemli hale geldi. 'Şehrin ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenlisin?' artık tank tüfekle sınırı koruyamıyorsun, siber güvenlik de daha önemli hale geldi. Her kavram üzerinde kendi kendine yetmek çok elzem oldu. Pandemi sonrasında rekabet etme gücünü yüksek tutmazsak, bu terminolojilerin için iyi doldurmazsak yarın hedeflere ulaşmada çok zorlanırız" diye konuştu.

"Kimsenin kımıldamadığı yerde biz turizm çalıştayı yaptık"

Pandemi döneminde Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara değinen Şahin, sokakların boşaldığı günlerde altyapı sıkıntılarını gidermek için bir fırsat olarak değerlendirildiğinin altını çizerek, "Gaziantep'te 'Pandemide herkes durdu şehir koştu' deniyor. O kadar sıkıntılı caddeler vardı ki bir saat bile trafik akışını durduramıyorduk. Bütün şehri şantiyeye dönüştürdük. Hızlı bir şekilde bunu yönettik. Her krizin fırsatları var. Önemli olan bu krizi fırsata çevirme, kapasiteyi hızlı tutma. Şehrimde iki şeyi ön plana alarak hızlıca yaptık. Bunlar sanayiyi hızlıca yüksek teknolojiye geçirme ve kültür turizmi. Kimsenin kımıldamadığı yerde biz Turizm Çalıştayı yaptık. Pandemi sonrası yeni kurulan düzende kültür turizmi nereye gidiyor?' diye sorduk. Birincisi karavan turizmi. Artık insanlar büyük otellere gitmek istemiyor. Bir tek kendini koruyan karavan turizmi. Bölgemizde Adıyaman'da yer var, bir de Mersin'de oluşturulmuş. Hızlıca karavan nerede olur diye sorduk yeşil alanların içerisini tespit ettik. Karavana ne lazım dedik ve bunun altlığını oluşturduk ve networke girdik. Bir diğer başlığımız kanyon turizmi. Doğal ve doğallık çok önemli. Bu terminolojiyi yakalayıp ihtiyaç ve talepleri görmek önemli" diye konuştu.

"Sağlıkta yapılan yatırımların bu zor dönemde faydalarını gördük"

Programda pandemi sürecinde TBB ve Gaziantep'te yapılanlara değinen Başkan Şahin, Avrupa'da ki belediyeler birliği ile görüşüldüğünde sağlık sisteminin yönetirken şehir ve ülke ekonomisini durdurulamaması gerektiğini belirttiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bu büyük salgın yönetilebilirken, şehir ekonomisini, ülke ekonomisini stabil tutamazsanız beraberinde farklı krizlere neden oluyor. Avrupalılar güçlü bir liderlik sergilendiğini ve hızlı kararlar aldığımızı söylediler. Dünya Sağlık Örgütü ne yapacağız demeden burada bilim kurulu oluştu. Türkiye'nin sağlıkta yaptığı yatırımları da bu zor dönemde ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bizde sosyal devlet olarak herkesi sağlık güvenliği şemsiyesi altına alınıyor. Koordinasyonu iyi sağladık. Birçok genelge çıktı. Ete kemiğe bürünmesi için uygulamayı yapmanız gerekiyor. Şehirlerde bu işi yapacak olan birimler arası koordinasyon varsa bu başarılabiliyor. Vali ve belediye başkanının sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla iyi iletişim kurması, bu birimler arası koordinasyonda birlikte çalışma modelinin oluşturulması gerekiyor. TBB'de bu sistem diğer siyasi partilerle encümende bir sorun olduğunda hemen toplandık ve herkes çözüm fikirlerini söyledi bir karar alındı. Kararlarımızı yetkililere ilettik." - GAZİANTEP

Başkan Şahin Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı
Başkan Şahin Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı

Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Başkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı - Son Dakika

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