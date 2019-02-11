Başkan Şahin, Belediye Çalışmalarını Değerlendirdi

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, göreve gelmeden önce Tosya Belediyesinin hizmet alan bir belediye olduğunu belirterek, şuanda geldiği konumda hizmet üreten bir belediye haline geldiğini kaydetti.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, göreve gelmeden önce Tosya Belediyesinin hizmet alan bir belediye olduğunu belirterek, şuanda geldiği konumda hizmet üreten bir belediye haline geldiğini kaydetti.



2009 yılında göreve gelen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, görevde bulunduğu sürede yapılan hizmetleri değerlendirdi. 2009 yılında başladığı Tosta Belediye Başkanlığı görevini 10 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, "Bu 10 yıllık süreç içerisinde temel hizmet anlayışımız belli bir noktalarda toparlanabilirse şöyle ifade edebiliriz: bunları temel belediyecilik hizmetleri kamu yatırımlarının takibi ve sosyal belediyecilik, sosyal ve kültürel faaliyetler olarak bunları üç ana başlık altında toplayabiliriz. Temel belediyecilik hizmetleri dediğimizde yol, su, kanalizasyon, arıtma, çöp gibi temel belediyecilik hizmetleri gibi yeşil alanların arttırılması parklar, bahçeler, mesire ve piknik alanlarının bu başlık altında sayabiliriz. Göreve geldiğimizde Tosya'nın içme suyu kuyulardan sağlanırken bugün kendi enerjisi ile sağlanır duruma geldi. Atık su arıtma tesisimiz tam kapasite ile hizmet vermektedir. Yine sıfır atık projesi kapsamında Kastamonu'da Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) adı altında kurduğumuz bir birlik aracılığıyla çöpten üretilen metan gazıyla elektrik üretiyoruz. Yaklaşık yılda 8 milyon kilowatt saat bu 7 bin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yani Tosya'da atık sorunu çözülmüş durumda. İçme suyu sorunu çözülmüş durumda, katı atıktan kurtulmuş durumdayız. Diğer taraftan şehrin alt yapısını mücavir alan içindeki imar alanlarının tamamında bitirdik. Eski Tosya'nın arasta dediğimiz alanların tüm alt yapılarını yeniledik. Su kaçaklarını, kanalizasyon kaçaklarını ve eskimiş boruların tamamını yeniledik. Belediye hizmetleri derken temel çıkış noktamız temiz çevre, temiz enerji, istihdam gibi konular için çok önemli. Temiz enerjide yaklaşık 60 şehir trafosunu şehir merkezine çıkararak organize sanayi bölgesiyle hem uyumlu hale getirdik hem yeni trafo merkezinden besliyoruz. Aynı zamanda şehrin neredeyse yüzde doksanlarına doksan beşlerine ulaştırdığımız doğal gaz dağıtım ağını önümüzdeki süreçte yüzde yüzlere çıkarmak istiyoruz. Her ne kadar kullanım yüzde doksanlarda olmasa da dağıtım yüzde yüzlere yanaşmış durumda o bakımdan bu temiz ucuz enerji doğal gaz ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak anlamında yolunda çetin mesafeler kat ettiğimizi düşünüyorum. Tosya'mız artık kendi enerjisiyle kendi cazibesiyle içme suyuna kavuştu. İhale aşamasındayız. Suyumuzun kirlilik oranı hemen hemen sıfır. Çevrenin, bölgenin en temiz suyu ancak kireç oranı yüksek olduğu için kireç tutucu ve mil tutucu sistemlerimiz önümüzdeki bir iki ay içinde ihaleye çıkararak bu sorunu da kökünden çözmek istiyoruz. Göreve geldiğimizde yine Tosya'mızın çevresinde geniş bir mücavir alan var. Yaklaşık 4 bin hektar buralarda içme suyunun ulaşmadığı alanlar vardı. Buraların tamamının su sorunlarını da çözmüş olduk" dedi.



"Hizmet alan belediyeden, hizmet üreten belediye konumuna geldik"



Tosya'da projeleri Tosya Belediyesi olarak tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Şahin, "Bunun için mali yapımızı güçlendirdik. Mali disipline çok önem veriyoruz. Personelin özlük haklarını geliştirdik. Diğer taraftan teknik kapasitemizi arttırdık. Elliye yakın iş makinesi ve hizmet aracı alarak belediyemizin proje üretebilir konumda çok iyi bir noktaya taşıdık. Diğer taraftan belediyemizin hizmet alan, mal alan belediyeden ziyade hizmet üreten alt yapı, üst yapı malzemeleri üreten bir belediye konumuna geldi. Taş ocağından kum ocağına, sıcak asfalt plentinden satıh kaplama emüsyon plentine parke, bordür, büz, kontrol bacası üretimlerinden varıncaya kadar bütün bunları kendi lojistik tesislerimizde üretebiliyoruz. ve kendi personellimizle bunları uyguluyoruz. Diğer taraftan iş makineleri ve hizmet araçlarının tamir bakımı, demir doğrama marangoz hanede de şehrimizin, belediyemizin ihtiyacı olan bütün ürünleri kendi personelimizle üretebiliyoruz. Dolayısıyla güçlü bir belediye mali disiplini sağlanmış çok yüksek bir gelir, gider bütçesini dengelemiş performansı çok yüksek ön görülen bütçede gerçekleşme oranı yüzde doksanlara çıkmış çok düzenli bir mali yapımız var. Devlete vergi, sigorta borcumuzun olmadığı personelin borcumuzun olmadığı kendi yağımızla kavrulduğumuz bir belediye. Göreve geldikten sonra geldiğimiz belediyeye hariç hiçbir gayrimenkul satışında bulunmadık. Sadece öğrenci yurduyla alakalı bir tek arsanın dışında o da diyanet vakfı tarafından işletilen çalıştırılan 400 kişilik yüksek öğrenim kız öğrenci yurdu" deyi konuştu. - KASTAMONU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kocaeli'de Çöp Suları İçme Suyuna Karıştı

Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak

HDP'den "Sizi Yürüten Adam Değil" Diyen Bakan Soylu'ya Cevap: Yürüyeceğiz

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan 'Kadın Ticareti' Gafı Şaşkına Çevirdi