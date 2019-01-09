Başkan Şahin Belediye Çalışmalarıyla İlgili Bilgi Verdi

Tosya
Belediye Başkanı Kazım Şahin
, belediye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, kamu yatırımlarının ise takipçisi olduklarını söyledi.
Şahin, belediyede düzenlediği basın toplantısında, İŞKUR
'un Toplum Yararına Programını (TYÇP) hayata geçirdiklerini belirtti.
Geçtiğimiz çarşamba günü 40 kişilik bir projeyi uygulamaya başladıklarını ifade eden Şahin,, "Hemşehrilerimiz bu projede çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra, Kastamonu
'ya 600 kişilik, İŞKUR Genel Müdürlüğünün yeni bir kontenjanı oldu. İŞKUR Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya ile yaptığımız görüşmelerde sıkıntıları dile getirdik. Yeni verilecek kontenjanın buna göre artırılması gerektiğini ifade ettik. Kendileri konu ile yakından ilgilendi. İnşallah en kısa sürede yaklaşık 50 kişilik yeni bir İŞKUR projesi hayata geçmiş olacak." dedi.
Tüm kamu yatırımlarında, belediyenin katkısı ve emeğinin olduğuna işaret eden Şahin, "Bütün kamu yatırımlarının belediye yatırımları gibi takibini yapıyoruz. İçme suyumuzun kireç oranının düşürülmesi için hazırlanan proje ihale aşamasında. Bütün Türkiye
'yi taradık. İhalesi yapılan, toplum sağlığı, aile hekimliği ve 112 Acil Sağlık binaları inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak. Tosya'mızı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.