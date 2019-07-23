Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin BİEYDER üyeleriyle bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Şahin BİEYDER üyeleriyle bir araya geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)'in düzenlediği kahvaltıya katılarak aile ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Başkan Şahin BİEYDER üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)'in düzenlediği kahvaltıya katılarak aile ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Belirli zaman dilimlerinde kentteki sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez özel çocuklarla bir araya geldi. Dernek faaliyetleri hakkında görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada Belediye Başkanı Semih Şahin, üyelerin talep ve görüşlerini dinledi.

Her yönüyle güzel bir şehir için her kesimden insanımızla bir araya gelmeye çalıştığını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)'in düzenlediği kahvaltıya katılarak, planlanan faaliyetler hakkında bilgi topladık. Kıymetli üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyor, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" ifadelerine yer verdi.

Dernek temsilcileri de düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve eşi Serpil Şahin'e teşekkür etti. - BİLECİK
Sivil Toplum Kuruluşu, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Tuba Ünsal, elinde silahla verdiği pozu paylaştı Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin BİEYDER üyeleriyle bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]