Başkan Şahin, "Bilecik halkının yüzde 83'ü çalışmalardan memnun" - Son Dakika

Başkan Şahin, "Bilecik halkının yüzde 83'ü çalışmalardan memnun"

25.05.2021 13:11
Başkan Şahin,

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yatıkları anket sonucu kent halkının yüzde 83'ünün çalışmalardan memnun olduğunun belirlendiğini belirterek, "Bunun sebebi de belediyenin pandemi döneminde şehirdeki her eve tek tek ulaşıp maske dağıtması ve halkın sağlığıyla yakından ilgilenmesiydi" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yatıkları anket sonucu kent halkının yüzde 83'ünün çalışmalardan memnun olduğunun belirlendiğini belirterek, "Bunun sebebi de belediyenin pandemi döneminde şehirdeki her eve tek tek ulaşıp maske dağıtması ve halkın sağlığıyla yakından ilgilenmesiydi" dedi.

Bilecik halkına sadece hizmet sunmakla kalmayıp bu hizmetin halkın beklentilerini ne kadar karşıladığını da ölçmek isteyen Bilecik Belediyesi geniş çaplı bir memnuniyet anketi düzenledi. Belediyeye tarafından yapılan memnuniyet anketi Bilecik halkının yüzde 83,1'lik kısmının belediyenin hizmetlerinden tamamen memnun olduğunu ortaya koydu. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan pandemi koşullarında da en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen Bilecik Belediyesi bu zorlu işin altından başarıyla kalktı. Anket sonuçları Bileciklilerin yüzde 83,1'inin belediyenin çalışmalarından tamamen memnun olduğunu gösterdi. Memnuniyet anketine toplam 11 bin 571 kişi katıldı. Katılımcıların 9 bin 569'u belediyenin hizmetlerinden 'tamamen memnun' olduklarını belirtirken, ankete katılan bin 255 kişi ise hizmetlerden 'kısmen memnun' olduğunu söyledi. Anket sonuçları bizim için oldukça sevindirici. 'Bilecik'e Baharı Getireceğiz' mottosuyla çıktığımız bu yolda halkımızın yüzünü güldürdüğümüzü ve onları memnun edebildiğimizi görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Amacımız bu memnuniyeti şehrin tamamına yaymak için hizmetlerimize son hızla devam etmek" dedi.

" Türkiye'de her eve tek tek ulaşıp maske dağıtımı gerçekleştiren tek belediye olduk"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şehre uzun yıllardır gelmeyen hizmeti geldiğini, halkın sorunlarını çözmek için pek çok proje geliştirdiklerini anlatarak, "Bunlardan belki de en önemlisi belediyenin pandemi döneminde şehirdeki her eve tek tek ulaşıp maske dağıtması ve halkın sağlığıyla yakından ilgilenmesiydi. Bilecik Belediyesi Türkiye'de her eve tek tek ulaşıp maske dağıtımı gerçekleştiren tek belediye oldu. Şehrin göbeğindeki alanın halkın nefes alabilmesi için Atatürk Parkına dönüştürülmesi, Güzel Masa, Güzel Market gibi sosyal fayda sağlayan birimler, yıllardır çözülemeyen altyapı sorunun çözülmesi, pandemi döneminde halkın moralini yükseltmek için düzenlenen sokak etkinlikleri, şeffaf belediyecilik anlayışının getirilmesi gibi birçok hizmet halkın takdirini kazanan atılımlar oldu" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin, Bilecik halkının yüzde 83'ü çalışmalardan memnun

Semih Şahin, Türkiye, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Şahin, 'Bilecik halkının yüzde 83'ü çalışmalardan memnun' - Son Dakika


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