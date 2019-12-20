Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı - Son Dakika

Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te yapmayı planladığı projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'ne katılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te yapmayı planladığı projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.


CHP tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda Belediye Başkanları bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuştuğu programda söz alan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik için hedeflerini anlattı.


"Doğa ve tarih turizmini esasına uygun şekilde düzenleyeceğiz"


Programda konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in sahip olduğu doğa ve tarih turizmini esasına uygun şekilde tekrar düzenleyeceklerini belirterek, "Genellikle şu ana kadar konuşan belediye başkanı arkadaşlarımız, kum, güneş ve deniz bölgesindendi. Biz Bilecik olarak iki önemli farklılığa sahibiz. Birincisi biz tarih turizmi olarak Osmanlı'nın kuruluş şehriyiz. Bunun dışında bizde düzenlenmemiş bir doğa var ve ben bunu büyük bir değer olarak görüyorum. 15 yıl aradan sonra biz tekrar aldık partimize. Bu 15 yılda bir şey yapmamışlar demeyeyim. Biraz eksiye götürmüşler. Bundan çok şikayetçi değilim. İyi ki bu mantıkla bir şey yapmamışlar. Yanlış olacaktı çünkü. Ben geldiğimde baktım ki şehirde tüm bürokratlar, tüm insanlar hatta maalesef meslektaşlarım eski akademisyenler bile Osmanlı tarihini Diriliş dizisinden öğrenmişler. Yani Diriliş dizisi ne anlattıysa. Çünkü bunun en büyük simgesi de Yaşayan Şehir Müzesinde Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın mumya heykeli var ve bütün çocuklar bunu Ertuğrul Gazi olarak algılıyorlar. Tabi aynı ikinci gün ben onu kaldırttım. Benim böyle yapmamı eleştiren bürokratlara şunu dedim. Bu kişi profesyonel bir oyuncu. Bir daha ki anlaşmasında seri katil rolünde çıkarsa çocukların yaşayacağı travmayı nasıl çözeceksiniz dedim ve eleştirmediler, konuyu kapattılar. Yani buradan başlıyoruz. Bizim çok paraya ihtiyacımız yok" ifadelerine yer verdi.


"Düzenlenmemiş doğayı en güzel şekilde tekrar hazırlayacağız"


Başkan Şahin konuşmasının devamında doğa ve tarih turizminde tarihin en önemli sermayesinin bilgi, araştırma ve tanıtım olduğunu ifade ederek, "Biz bilgisi olanları topluyoruz. Ortak akıl denen şeyi biz Osmanlı tarihi olsun Cumhuriyet tarihi olsun ciddi bilim adamlarıyla çalışıyoruz. Çok da hızlı ilerliyoruz. Çünkü var olan dökümanlar yeterli. Sadece yanlış kullanılmış. Düşünün Şeyh Edebali Türbesi var. Yılda bir milyon insan geliyor ve orada Algida çadırlarının altında çay içiyorlar. Yani buranın düzenlemesi sit bölgesinde olduğu için planlanması ve Anıtlar kurulundan geçmesi gibi. Onlar buna hiç bulaşmamışlar. Adam burada çadır kurdurmuş. İşte biz bunları yeniden düzenleyeceğiz. Doğa turizminde de iki ay önce Budapeşte'de İSKA diye bir kuruluş var. Orada vurgulanan ve bütün Avrupa'dan temsilciler vardı. Orada şöyle bir terim geçti. Düzenlenmemiş doğa. Bu da benim kentimde var. İstanbul'a iki saat, Eskişehir'e 45 dakika ve Bursa'ya 1 saat uzaklıkta. Bu arada ikinci değineceğim nokta. Belediyeler arasında işbirliği çok önemli. Bölgesel planlamalar da yapmalıyız. Eskişehir bana 45 kilometre. Sağ olsun Cumhuriyet tarihinde bizler ilk kez senfoni orkestrası konseri verdik. Bu anlamda Bilecik'te de güzel ve önemli çalışmalar yapmak için planlamalarımız sürüyor" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Semih Şahin, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun nedeni belli oldu Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak

Son Dakika Haberleri
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:44 Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika
22:38 Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı - Son Dakika
22:37 Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin Bilecik için hedef ve projelerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]