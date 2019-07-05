Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Bilecikli Türkiye 1'incisini tebrik etti
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Şahin Bilecikli Türkiye 1'incisini tebrik etti

2 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi olan Yusuf Nam ile babası Mustafa Nam'ı ağırladı.

Başkan Şahin Bilecikli Türkiye 1'incisini tebrik etti, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi olan Yusuf Nam ile babası Mustafa Nam'ı ağırladı.

Yusuf Nam ve babası Mustafa Nam'ı tebrik eden Başkan Şahin, Bilecik adına büyük bir dereceyi elde eden öğrenciye hayatında başarılar diledi. Baba Mustafa Nam ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Yaşar Tüzün de bizleri aradı ve tebrik etti. Her iki büyüğümüz de başarılarımızın devamı için katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti. Öğrencimizin başarısı ile birlikte büyüklerimizin de yanımızda olması bizleri ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaret sonunda öğrenciye Nutuk kitabı ile birlikte bir bisiklet hediye etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Türkiye, LGS, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 kategoride birinci oldu Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:35:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Bilecikli Türkiye 1'incisini tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]