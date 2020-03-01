DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, ilçede ekonomik olarak sıkıntı yaşamadıklarını hem borç ödediklerini hem de hizmet ürettiklerini dile getirerek, "11 ayda borcumuzu baya bir ödedik" dedi.



11 aydır Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ilçede bir çok çalışma yaptıklarını, geçmiş dönemden kalma borçları ödediklerini ama bir yandan da hizmet ürettiklerini dile getirdi. Başkan Şahin, projeler ürettiklerini projeleri hayata geçirdiklerini ve Kaynaşlı halkının da bu çalışmalara destek verdiklerini dile getirdi. Başkan Şahin, "Kaynaşlı ile alakalı bir çok çalışmalar şu anda çalışmalar içerisindeyiz. Yapacağımız bir çok hizmet var. Dolu dolu bir zaman geçirdik. Bu yılda dolu dolu geçecek. Çalışmalarımızı her yıl biraz daha arttırarak devam ettireceğiz. Halkımızın bizlere desteği devam ediyor. Halkımızın duasını alıyoruz. Halkımızı memnun etmek için elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızda bunu görüyor. Karşılığında da bize desteğini sürdürüyor. Hükümetimizde devletimizde sürekli bazı kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. Onlardan da destek görüyoruz. İnşallah bundan sonraki aşamada daha da güzel olacak ve Kaynaşlımızda Turizm sanayi ticaret spor gibi bir çok alanlarda projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız bazı projeleri ilgili makamlara zaman zaman ulaştırıyoruz" dedi.



"İşçiye borcumuz yok"



Belediye Başkanı Birol Şahin, işçi ve personellerine borçlarının olmadığını ve bir yandan da geçmiş dönem borçlarını ödediklerini söyleyerek, "Kaynaşlımız gelecekte çok daha güzel olacak. Çok güzel hizmetlere imza atacağız. Şu anda Kaynaşlı'da herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. İşçimize memurumuza herhangi bir borcumuz yok. Herkesin maaşlarını zamanında ödüyoruz. Yapılandırılmış borçlarımızı da ödüyoruz. Geçmişten gelen banka borçları, kredi borçları, iller bankası kredi borçları ve piyasa borçlarını düzenli bir şekilde ödemeye çalışıyoruz. Bir yandan borç ödüyoruz bir yandan hizmet üretiyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetleri Kaynaşlı halkı görüyor. Yaptığımız hizmetlerinde ödemelerini yaptık. Esnafımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kaynaşlımızı güzel günler bekliyor. Siyasi birikimimizi Kaynaşlımıza hizmet anlamında harcıyoruz. 5 yılın sonunda Kaynaşlımız çok güzel bir noktaya geleceğine inanıyorum" diye konuştu. - DÜZCE