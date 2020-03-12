Başkan Şahin, bir yıllık saha çalışması verilerini paylaştı - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, göreve geldikleri 1 yıl içinde 6 bin ton asfalt, 37 bin metrekare kilit parke taşı ve 4 bin 766 metre sathi kaplama yol imalatı yapıldığını söyledi.



Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 1 yılda gerçekleştirilen saha çalışmasının verileri hakkında bilgi verildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir köşesinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Şahin, "Yeni cadde ve sokak açma çalışmaları, yeni asfalt çalışmaları, asfalt yama çalışmaları, kaldırım çalışmaları, yeni yağmur suyu hattı çalışmaları, yeni kanalizasyon çalışmaları şeklinde birçok başlıkta çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir yıl içerisinde, 6 bin ton asfalt çalışması, 20 bin 696 metrekare beton kilit parke taşı çalışması, 7 bin 696 metrekare renkli beton parke taşı çalışması, 9 bin 644 metre beton bordür çalışması, 4 bin 766 metre sathi kaplama yol imalatı çalışması, bin 506 metrekare şev taşı döşeme çalışması, bin 60 metrekare baskı beton kaldırım imalatı, 822 metre beton kilit parke taşı 505 metrekare seramik döşeme işi gerçekleştirildi." dedi.



"Yeni yağmur suyu ve yeni kanalizasyon hatları yapıldı"



Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Çalışmaları kapsamında yeni yağmur suyu hatları ile yeni kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın oluşan ani yağmur ve baskınlardan korunmasını sağladı. Çalışmaları kapsamında 705 metrelik yağmur suyu hattı oluşturan ekipler, 1785 metrelik yeni kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdi" dedi.



"Yeni içme suyu hatları oluşturuldu arızalar giderildi"



Belediye tarafından yeni içme suyu hatları oluşturulurken, eskiyen ve arızalan birçok noktada da gerekli bakım ve onarım çalışmasını gerçekleştirildiği anlatan Şahin, "Ekipler çalışmaları kapsamında 720 metrelik içme suyu hattı oluştururken, vatandaşlarımızdan gelen bakım ve onarım çalışmalarını da gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK