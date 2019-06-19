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Başkan Şahin çalışan kadınları ziyaret etti

38 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde rölyef kurslarına iştirak eden kadınları ziyaret etti.

Başkan Şahin çalışan kadınları ziyaret etti, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde rölyef kurslarına iştirak eden kadınları ziyaret etti.

Kadınlara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Şahin, kursiyerlerin talep ve görüşlerini dinledi. Bilecik Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında yer aldıklarını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, "Kültür ve Kongre Merkezi'nde rölyef kurslarında el emeği göz nuru eserleri üreten kadınlarımızla bir araya geldik, çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bilecik Belediyesi olarak her zaman kadınlarımızın yanında yer aldığımızı ifade ettik. Buradaki kadınlarımız gerçekten çok güzel ürünler ortaya koyuyor. Gerçekleştirilen kurslar ile kadınlarımız hem sosyal hayata daha çok girmiş oluyor hem de aile ekonomilerine katkıda bulunacak ürünler yapıyorlar. Eğitmenlerimiz ve bütün katılımcılara teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kursiyerler de Belediye Başkanı Semih Şahin'e ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Yaşam
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