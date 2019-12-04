Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'e gitti
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'e gitti - Son Dakika

Başkan Şahin çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'e gitti

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen program kapsamında belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek, uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Brüksel'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan Şahin çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'e gitti, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen program kapsamında belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek, uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Brüksel'de düzenlenen toplantıya katıldı.


Bilecik'in her alanda gelişmesi amacıyla birçok platformda düzenlenen çalışmaları takip eden Başkan Şahin, gerçekleştirilen programda Türkiye ve Avrupa'daki belediye başkanları ile bir araya geldi. Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonunda düzenlenen program kapsamında Brüksel'deyiz. Türkiye Belediyeler Birliği Delegasyonu Avrupa Birliği toplantıları kapsamında 02-05 Aralık tarihlerinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Bölgeler Komitesi ve Belçika Yerel Yönetim ziyaretleri yer alıyor. Belediye başkanı seviyesinde katılımın olduğu programda Avrupa Birliği kurumlarının temsilcileri ve belediye başkanları arasında tecrübe paylaşımı ve şehirler için yapılabilecek çalışmaları değerlendireceğiz" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Bilecik, Brüksel, Avrupa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş: Falcı, büyücü değiliz ama EURO 2020'de iyi şeyler yapacağız
Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana oldu Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:18:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin çalışma ziyareti kapsamında Brüksel'e gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]