Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Şahin çalışmaları yerinde inceledi
6 saat önce
100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını inceleyerek çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi.
100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarını inceleyerek çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diledi.
Korona virüs salgını sonrasında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını bir yandan sürdüren Kaynaşlı Belediyesi bir yandan da ilçede düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Salgın öncesi günde yaklaşık 2 bin aracın geçtiği Kaynaşlı'da D-100 karayolu üzerinde refüjde sıkıntılı olan noktalarda Kaynaşlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler düzenleme çalışmalarına başladı. İlçenin girişi nasıl olursa içerisi de öyle olacağını vurgulayan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, refüj üzerinde çalışma yapan ekiplerle bir araya geldi. Başkan Şahin, D-100 karayolu üzerinde bir çok noktada çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Korona virüs salgını öncesinde ilçemizden ortalama 2 bin araç geçiyordu. Şu sıralarda salgın nedeni ile bir çok kişi evlerinde. Ama biz Kaynaşlı Belediyesi olarak saha da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin girişi ne kadar güzel olursa içerisini de o kadar güzel yapacağız. Çalışma arkadaşlarıma bu süreçte göstermiş oldukları yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:00 Kaynak: İHA
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