Başkan Şahin cami inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımına başlanan Yunus Emre Cami inşaatında incelemelerde bulundu.



Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Semih Şahin, Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi olarak, temeli atılmış olan caminin inşaatına imkanları ölçüsünde katkı vereceklerini kaydeden Başkan Şahin, "Çalışmalarımız kapsamında mahallelerimizi gezerek, muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay temeli atılan Yunus Emre Camisi inşaatına bizler de Bilecik Belediyesi olarak üst kat betonu ve işçiliği ile ahşap malzemesi anlamında gerekli katkıyı vererek, bu güzel çalışmada yer almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'e ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK