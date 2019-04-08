Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Çiftçileri Ziyaret Etti

Başkan Şahin Çiftçileri Ziyaret Etti

32 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ıspanak üreticisi çiftçileri ziyaret etti.

Başkan Şahin Çiftçileri Ziyaret Etti, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ıspanak üreticisi çiftçileri ziyaret etti.

Başkan Şahin çiftçilerle bir araya gelerek kolay gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Çiftçilerin sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyen Şahin, Osmaneli'nin en önemli ürününün ıspanak olduğunu vurgulayarak, "Osmaneli'nin en önemli ürünü ıspanak. Tekrar eski günlerin tercih edilen ikinci ürünü olarak son yıllarda tekrar ekilmeye başlandı. Karpuz sonrası tarlalar hemen sürülerek ıspanak ekiliyor. Çok verimli Osmaneli toprakları aslında geçmişte ikinci, üçüncü ürün olarak ıspanak için çok uygun. Osmaneli çiftçisi artık iyi para eden ıspanak ürününü kış sebzesi olarak tarlalarımızda yerini aldı. Aynı zamanda istihdam açısından da özellikle kadınlar için ayrı bir gelir kapısı. Özellikle İstanbul'a gönderilen ıspanak ürününü çok geniş alanlarda çiftçimize ektirip bu işin toptancılığını yapan müteşebbislerimiz var. Yeni hal binamızın da devreye girmesi Osmaneli çiftçisinin ürün çeşitliliğini arttıracak. Osmaneli Belediyesi tarımda çiftçimiz için projeleri ile katkı sağlamaya devam edecek. Hal binamız, mezbaha tesisimiz, yöresel ürünler üretim merkezimiz ile başlattığımız tarımsal yatırımlarımızı yakında seracılık alanına taşıyacağız. Ispanağımızı tekrar önemli ikinci bir ürün olarak destekliyoruz. Ispanağımızın reklamı için bir zamanların çizgi film kahramanı Temel ile Safinaz kurgusunu da ıspanak ürününün tanıtımda kullanacağız. Osmaneli tarımdaki hedeflerine her gecen biraz daha ulaşıyor" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:49 Kaynak: İHA

Münür Şahin, Bilecik, Osmaneli, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı Temmuz'da Destekler Artacak! Yaşlıya Ayda 2 Bin 2 TL Ödenecek Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin Çiftçileri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]