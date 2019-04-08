Başkan Şahin Çiftçileri Ziyaret Etti
32 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ıspanak üreticisi çiftçileri ziyaret etti.
Bilecik
'in Osmaneli
İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin
, ıspanak üreticisi çiftçileri ziyaret etti.
Başkan Şahin çiftçilerle bir araya gelerek kolay gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Çiftçilerin sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyen Şahin, Osmaneli'nin en önemli ürününün ıspanak olduğunu vurgulayarak, "Osmaneli'nin en önemli ürünü ıspanak. Tekrar eski günlerin tercih edilen ikinci ürünü olarak son yıllarda tekrar ekilmeye başlandı. Karpuz sonrası tarlalar hemen sürülerek ıspanak ekiliyor. Çok verimli Osmaneli toprakları aslında geçmişte ikinci, üçüncü ürün olarak ıspanak için çok uygun. Osmaneli çiftçisi artık iyi para eden ıspanak ürününü kış sebzesi olarak tarlalarımızda yerini aldı. Aynı zamanda istihdam açısından da özellikle kadınlar için ayrı bir gelir kapısı. Özellikle İstanbul
'a gönderilen ıspanak ürününü çok geniş alanlarda çiftçimize ektirip bu işin toptancılığını yapan müteşebbislerimiz var. Yeni hal binamızın da devreye girmesi Osmaneli çiftçisinin ürün çeşitliliğini arttıracak. Osmaneli Belediyesi tarımda çiftçimiz için projeleri ile katkı sağlamaya devam edecek. Hal binamız, mezbaha tesisimiz, yöresel ürünler üretim merkezimiz ile başlattığımız tarımsal yatırımlarımızı yakında seracılık alanına taşıyacağız. Ispanağımızı tekrar önemli ikinci bir ürün olarak destekliyoruz. Ispanağımızın reklamı için bir zamanların çizgi film kahramanı Temel ile Safinaz kurgusunu da ıspanak ürününün tanıtımda kullanacağız. Osmaneli tarımdaki hedeflerine her gecen biraz daha ulaşıyor" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:49 Kaynak: İHA
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