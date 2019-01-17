Başkan Şahin'dan Fabrika Sahibi İş Kadınına Teşekkür

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, kendisini ziyaret eden Bilecik'te faaliyet gösteren fabrika sahibi iş kadınına teşekkür etti.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, kendisini ziyaret eden Bilecik'te faaliyet gösteren fabrika sahibi iş kadınına teşekkür etti.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "İlimizin köklü fabrikalarından olan deri ve kösele fabrikası tam 23 yıldır Bilecik'te faaliyet gösteriyor. 1958 yılında kuruluşundan bu yana yeniliği ve değişimi ana prensip edinen firma, en yeni teknolojiyle donatılmış fabrikası ve ürün kalitesiyle dünyanın çok sayıda ülkesine deri ve kösele ihraç ediyor. Bizleri ziyarete gelen Şerhin Kahraman ve Şener Taylan aynı zamanda 1308 Osmaneli Belediye Spor Satranç takımımızın da ana sponsoru konumunda. Kendilerine ziyaretleri ve satranç branşımıza destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

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