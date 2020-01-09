Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.

Başkan Şahin'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerin hayatın birçok alanında doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebepten gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, demokrasiyle yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğini vurguladı.


Başkan Şahin, "Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.


Şahin, basın kuruluşların özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevini yaparken; ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemli olduğunu aktardı.


Başkan Fatma Şahin, mesajında, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları ise bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır. Yerelden ulusala çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan Gaziantep'te, tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında, bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli katkıları bulunmaktadır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman-mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinden, ailesinden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gazeteciler Günü, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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