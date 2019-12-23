Başkan Şahin'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika

Başkan Şahin'den 25 Aralık mesajı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün Antep halkının boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsü olduğunu bildirdi.

Başkan Şahin'den 25 Aralık mesajı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün Antep halkının boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsü olduğunu bildirdi.


25 Aralık Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Antep'in Kurtuluş Savaşı sırasında birçok ile örnek olduğunu kaydetti.


Şahin, Fransızlar tarafından işgale uğrayan halkın, düşmanın zulmü karşısında bayrak şehidi Şahinbey'in "Fransızlar Antep'i esir edecekler öyle mi?" diyerek silahı omzuna atarak, etrafına topladığı Antepli yiğitlerle Kilis yolunu kapattığını hatırlattı.


Başkan Fatma Şahin, şöyle devam etti:


"25 Aralık tarihi; bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için cephanesiz bir şekilde on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin yıl dönümüdür. 25 Aralık, Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücüyle yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Şehirdeki Fransız birliklerine erzak konvoyunun gelmesini engellemek için, 'Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diye haykırarak direnen Antepliler, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan, 'Ölürsem şehit, kalırsam Gazi olurum' inancıyla Antep'i düşman işgalinden kurtarmışlardır. Antep müdafaasının ilk şehidi, annesine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan Şehitkamiliyle, Şahinbey'in köprübaşındaki mücadelesiyle, Karayılanıyla bağımsızlık için, hürriyet için savaşmışlar, 10 ay 9 gün bağımsızlıkları için mücadele etmişlerdir. Şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bu destanda, şehir harabe haline geldiği için ihtiyar, kadın ve çocuklar yer altındaki mağaralara sığınarak yaşamıştır. Dedelerimiz, yiğit kişilikleriyle direnişe karşı koydular. Vatan söz konusu olduğunda gözünü karartarak, zorluklar içerisinde mücadele verdiler. O kahraman yiğitlerin torunları 15 Temmuz'da yeni bir destan daha yazdı. Milletimiz yine kendi imkanlarıyla 2'nci Kurtuluş Savaşı'nı yazdı. Bu mücadelede kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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