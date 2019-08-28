Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den antrenör Memiş'e teşekkür
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Başkan Şahin'den antrenör Memiş'e teşekkür

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, görevi bırakan 1308 Osmaneli Belediyespor'un antrenörü Sedat Memiş'e teşekkür etti.

Başkan Şahin'den antrenör Memiş'e teşekkür, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, görevi bırakan 1308 Osmaneli Belediyespor'un antrenörü Sedat Memiş'e teşekkür etti.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, "Eski sporcumuz ve çok başarılı değerli hocamız Sedat Memiş'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Değerli hocamızdan bundan sonrası için her zaman istifade edeceğiz. Yeni sezonda yeni yapılanma ve yeni eğiticilerle birlikte 1308 Osmaneli Belediyesporu tüm branşlarda daha yukarı seviyelere çekeceğiz. Sporda yeni hedeflere mutlaka ulaşacağız" dedi. - BİLECİK
Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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