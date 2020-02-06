Başkan Şahin'den baş sağlığı mesajı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Van'da meydana gelen çığ faciası ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası sebebi ile baş sağlığı mesajı yayınlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi.



Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise, arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti. Bahçesaray'da meydana gelen ve 33 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin meydana geldiği bölge üçüncü çığ uyarısının ardından olası bir faciaya karşı boşaltıldı. Çığ faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diliyoruz. Allah kış koşullarında mücadele eden görevli kardeşlerimize güç kuvvet versin, onların yardımcısı olsun" dedi.



Başkan Şahin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 180 kişinin yaralandığı hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi. - BİLECİK