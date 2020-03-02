Başkan Şahin'den Beykent Gasmek Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi'ne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den Beykent Gasmek Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Şahin'den Beykent Gasmek Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi'ne ziyaret

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yerleşim alanlarında yürütülen sosyal hizmet ağı genişletiliyor.

Başkan Şahin'den Beykent Gasmek Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi'ne ziyaret, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yerleşim alanlarında yürütülen sosyal hizmet ağı genişletiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir yılı aşkın bir süredir vatandaşa hizmet veren Beykent Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi'ni ziyaret etti.


Büyükşehir Belediyesi şehirde yeni açılan yerleşim yerlerini sosyal tesislerle donatıyor. Çalışmalarıyla kısa sürede Türkiye'de örnek projeler arasında yerini alan GASMEK'in Beykent Çamlıtepe Mahallesi'nde hizmete açtığı Fatih Sultan Mehmet Akademisi'ni ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, kursiyerlerle bir araya gelerek, tesis hakkında vatandaştan görüş aldı, şehir merkezinden uzak olan yerleşim alanları için ekibiyle birlikte faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.


18 Şubat 2019 tarihinde faaliyete geçen GASMEK Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi, Mesleki Eğitim Kursları (MEK) grubunda 3 bin 259 kursiyer, Eğitime Destek Kursları'nda ise 517 öğrenci olmak üzere 3 bin 776 kişiye eğitim verdi.


Tesisi gezen Başkan Fatma Şahin, derslikleri ve etüt odalarını gezerek öğretmenlerden bilgi aldı, ziyaretin sonunda ise öğrencilerle ve kursiyerlerle fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Fatih Sultan Mehmet, Fatma Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: İHA
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