Başkan Şahin'den eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şeker'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Şahin'den eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şeker'e ziyaret
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'i ziyaret etti.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'i ziyaret etti.
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin 20'inci dönemde kurulan 54'üncü hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker'i ikamet ettiği Bozüyük'te iş yerinde ziyaret etti. Bahattin Şeker'den Bilecik'in yetiştirdiği bir değer olarak bahseden Başkan Şahin, "İlimize ve ilçelerimize özellikle bakanlığı döneminde büyük katkıları ve hizmetleri olmuş bakanımızın Osmaneli içinde değeri farklı. Sporun çok sevildiği ilçemizde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak önemli yatırımlara imza atan Bahattin Şeker hala Osmaneli'nde çok sevilen bir siyasetçi. Bugün ziyaret ettiğimiz değerli bakanımıza tekrar teşekkür etme fırsatı bulduk.Kendisine ve ailesine Allah'tan sağlıklı,huzurlu günler diliyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:32 Kaynak: İHA
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