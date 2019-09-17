Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den esnaf ve vatandaş ziyareti
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Başkan Şahin'den esnaf ve vatandaş ziyareti

21 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve belediye meclis üyeleri ile birlikte şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Şahin'den esnaf ve vatandaş ziyareti, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve belediye meclis üyeleri ile birlikte şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.


Esnafa hayırlı kazançlar temennisini ileten Başkan Şahin, vatandaşların soru, talep ve görüşlerini dinledi. Belirli zaman dilimlerinde şehrin dinamiklerinden olan esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Esnafımızı ziyaret ettik, talep ve görüşlerini dinledik. Bilecik Belediyesi olarak şehir insanının görüş ve düşüncelerini alarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız ve özellikle de esnafımızın görüşlerine son derece önem veriyoruz" dedi.


Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve beraberindekilere teşekkür etti. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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