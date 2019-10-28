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Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti

1 saat önce

Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşma Esnaf ziyareti yapılırken talep ve önerileri alınırken, görüntüler Midyat'ta esnaf ziyareti MARDİN – Midyat'ta Kaymakam Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla selamlaşma

Esnaf ziyareti yapılırken talep ve önerileri alınırken, görüntüler Midyat'ta esnaf ziyareti

MARDİN – Midyat'ta Kaymakam Kaymakam Tekin Dündar ile Belediye Başkanı Veysi Şahin esnaf ziyaretinde bulundu.

Dündar ve Şahin, Ulucami, Ortaçarşı ve Yeni mahallede esnafı ziyaret edip, yolda karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Dündar, imkanlar ölçüsünde esnafın isteklerinin yerine getirileceğini söyledi.

Başkan Şahin, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek için fırsat buldukça esnafla buluştuklarını belirtti.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Dündar ve Şahin'e teşekkür ettiler.

Başkan Şahin'den, esnaf ziyareti

Tekin Dündar, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:59 Kaynak: AA
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