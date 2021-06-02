Başkan Şahin'den esnafa destek - Son Dakika

Başkan Şahin'den esnafa destek

Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni normalleşme sürecinde iş yerlerini açan esnafa ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar olduğu gibi ellerinden gelen imkanlarla esnafın yanında yer alacaklarını belirterek, "Yeni normalleşme sürecinde bütün esnafımıza hayırlı ve güzel kazançlar...

Belediye Başkanı Semih Şahin, yeni normalleşme sürecinde iş yerlerini açan esnafa ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar olduğu gibi ellerinden gelen imkanlarla esnafın yanında yer alacaklarını belirterek, "Yeni normalleşme sürecinde bütün esnafımıza hayırlı ve güzel kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, belirli saatler ve günler dahilinde de olsa esnafın kapılarını açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Belirtilen yeni bir kararname ile esnafımız belirli gün ve saatler dahilinde iş yerlerini açabilecekler. Vatandaşlarımız ve esnafın, salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde alışveriş yapmaları ve hareket etmeleri, bu kötü günleri bir an önce atlatmamıza büyük katkılar sağlayacaktır. Uzunca bir dönemdir pandemiden en çok zarar gören esnafımız, kısıtlı da olsa çalışmaya başladılar. Biz de onlar zor durumdayken elimizden gelen imkanları sunmaya çalıştık. Şimdiye kadar verdiğimiz desteği bundan sonra da vermeye çalışacağız. Bilecik Belediyesi olarak ramazan ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan ayında da yaklaşık 2 bin adet gıda koli yardımını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yanı sıra iş yerlerini kapatan ve çalışamayan esnaf ile çalışanlarına dağıttık. Kapandıktan sonra kapılarını tekrar açan bütün esnafımıza iş hayatlarında başarılar diliyorum. Biz bütün destekleri vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


"Esnafımıza Yönelik Desteklerimiz Devam Edecek"


Belediye Başkanı Semih Şahin, açıklamasında ayrıca, "Esnafımıza yönelik desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullanarak, "Pandemi sürecinde iş yerlerini açamayan esnafımıza gerek su ücretleri konusunda gerek kira konusunda Belediye Başkanlığımız imkanları ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bundan sonra da esnafımızı koruyup kollamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Semih Şahin, Ramazan, Bilecik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:55 Kaynak: İHA

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