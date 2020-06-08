Başkan Şahin'den esnafın kiralarına yüzde 50 indirim - Son Dakika

Başkan Şahin'den esnafın kiralarına yüzde 50 indirim

Korona virüs salgınından dolayı işleri azalan esnafa karşı destek amaçlı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kendisinin ve ortağı olduğu şirketlere ait dükkanlardaki kiracılara yüzde 50 indirim yapacağını belirterek, "Bunun bir başlangıç olmasını temenni ediyorum.

Başkan Şahin'den esnafın kiralarına yüzde 50 indirim, System.String[]

Korona virüs salgınından dolayı işleri azalan esnafa karşı destek amaçlı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kendisinin ve ortağı olduğu şirketlere ait dükkanlardaki kiracılara yüzde 50 indirim yapacağını belirterek, "Bunun bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Umarım tüm mülk sahipleri de aynı uygulamayı hayata geçirir" dedi.


Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, yerel yönetim temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları ve iş insanlarıyla bir araya geldi.


ALTSO binasında düzenlenen toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP İlçe Başkan Vekili Nevzat Özdemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ile meslek oda başkanları da katıldı.


Toplantıda Covid-19 sürecinde yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Başkan Şahin, normalleşme süreciyle birlikte artık yeni yol haritasını belirlemek ve iş insanlarının taleplerini dinlemek için toplantıyı düzenlediklerini ifade etti.


"İş insanlarımızla irtibatımızı hiç kesmedik"


Başkan Şahin, salgın sürecinde iş insanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, yaptıkları çalışmaları da sinevizyon eşliğinde anlattı. Şahin, "Salgın döneminde hiç irtibatımızı kesmediğimiz, sürekli talep ve önerilerini aldığımız iş insanlarımız ile normalleşme süreciyle birlikte toplantı yapma imkanı bulduk. Söz konusu toplantıda ticaretlerinde bir takım zorluklarla karşı karşıya kalan iş insanlarımızın sorun ve taleplerini güncelleme imkanı bulduk. Bu toplantıda sorunların çözümü noktasında bizlerden katkılarını esirgemeyen siyasi parti ilçe başkanlarımız ve oda başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.


"Kiracılara yüzde 50 indirim yapacağım"


Şahin kendisine ve ortağı olduğu şirketlere ait dükkanlarda bulunan kiracılara yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı. Şahin, Alanya'daki mülk sahiplerine de çağrıda bulunarak, "Kiracılar kaybederse mülk sahipleri de gelirlerini kaybeder. Bu zorlu süreçte kiracıların ayakta kalması mülk sahiplerinin de çıkarınadır. Bu nedenle ben kendilerinden salgın öncesi düzenli kiralarını ödeyen kiracılarına anlayış göstermelerini tavsiye ediyorum. Bu konuda da ben şahsen öncü olmaya hazırım" diye konuştu


"Kurumlar olarak ortak hareket etmeye karar verdik"


Toplantıyı değerlendiren Şahin şunları söyledi:


"Esnafımızın öncelikli talepleri olan sicil affı, çek ve senet ödemelerinin ertelenmesi ve mülk sahiplerine ödenmesi gereken kira konusundaki taleplerini alarak bir çalışma yapmaya karar verdik. Ben şahsen ve ayrıca ortağı olduğum şirketlerime ait dükkanlarda kiracı bulunan arkadaşlarıma bu aşamada yüzde 50 kira indirimi yaptığımı belirtirken, mülk sahiplerinin de bu konuda aynı yaklaşımı göstermelerini tavsiye ettim. Bu sorunu el birliği ile aşacağıma inancımızı ifade ederken, kiracıların kaybetmesi halinde mülk sahiplerinin de gelirini kaybedeceğini ifade ettim. Bu nedenle zorlu süreçte mülk sahibi ve kiracıların karşılıklı iyi niyet içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çektik. 10 aydır işsiz olan zor durumdaki turizm çalışanlarını da gündeme getirdiğimiz toplantıda; Özetle iş insanlarımızın haklı taleplerini ilgili kurumlara ileterek karşılık bulması için kurumlar olarak ortak hareket etmeye karar verdik."


Toplantıda söz alan diğer konuşmacılar da buradan çıkan sonuçları değerlendirerek el birliği içinde taleplere cevap vereceklerini dile getirdi. - ANTALYA

Alanya İlçesi Ticaret Ve Sanayi Odası, Mehmet Şahin, Koronavirüs, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den esnafın kiralarına yüzde 50 indirim - Son Dakika

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