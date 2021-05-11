Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika

Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret

11.05.2021 16:59

Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret Şahin: "Geçtiğimiz yıl 2 bin sokak hayvanını sahiplendirdik" Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin içerisinde bulunan hayvan barınağının ameliyathaneleri, veteriner hekimleri ve rehabilitasyon merkezi ile kedi...

Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret

Şahin: "Geçtiğimiz yıl 2 bin sokak hayvanını sahiplendirdik"

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin içerisinde bulunan hayvan barınağının ameliyathaneleri, veteriner hekimleri ve rehabilitasyon merkezi ile kedi ve köpekleri sağlığına kavuşturduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 6 bin hayvanı tedavi ettik. 2 bin hayvanımızı ise sahiplendirdik "dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesinin içerisinde yer alan kedi-köpek barınağına ziyaret etti. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler'in de hazır bulunduğu gezide, hayvanların sağlık durumları başta olmak üzere kedi ve köpeklerin yaşam alanlarının uygunluğu konusunda bilgi alan Başkan Şahin, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep'te bulunduğuna dikkati çekerek, "6 bin sokak hayvanımız 2020 yılında tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Bu hayvanlarımızın 2 binini de barınağımızı ziyaret eden vatandaşlarımız sahiplendi" şeklinde konuştu.

Hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan hayvan barınağında 12 veteriner hekim bulunuyor. Tedaviye muhtaç olarak merkeze getirilen hayvanlar, yaş grupları, engel durumları, cinsleri, türleri ve tehlikeli ırk pozisyonlarına göre sınıflandırılıp ayrı yaşam alanlarına yerleştiriliyor. Tedavisi nihayete eren hayvanlar ya hayvan sever vatandaşlar tarafından sahipleniliyor ya da büyükşehirin kentin muhtelif yerlerinde kurduğu besleme noktalarına, doğal hayatlarına bırakılıyor.

"Her cinse uygun tedaviler yapılıyor"

Hayvan barınağı gezisinde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Hayvan barınağımızda kedi ve köpeklerimizin türlerine ve yaşlarına uygun tedaviler gerçekleştiriliyor. Tek tip tedavi sağlıklı bir karşılık bulmuyor. 12 veterinerimiz barınağımızda yer alıyor. Burada hayvanlarımızın her birine özel tedaviler oluşturuluyor. Merkezimizde ciddi bir rehabilitasyon altyapısı mevcut. Çalışmalarımız neticesinde de sağlığına kavuşan hayvanlarımızı vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz. Bu alanda kategorilerimiz mevcut. Yaş grupları, engel durumları, bir arada bulunmaması gereken zarar vereceğini düşündüğümüz hayvanları ayrı ayrı alanlarda konaklatıyoruz. Uygun koşullara sahip hayvanlarımızı da ya aldığımız doğal alanlarına geri bırakıyoruz ya da sahiplendiriyoruz. Kedi ve köpeklerimizin doğal yaşamlarında mutlu bir şekilde yaşaması için özel besleme evlerimiz bulunuyor. Her şartları düşündük. Daha da önemlisi bir yıl sonra bu gördüğünüz merkezin kapasitesi daha da artırılacak. Burç Yazıbağ'da 15 bin metrekare alan üzerine kurulu bir modern barınak için çalışmalara başladık. Çalışmanın sonunda Türkiye'nin en kapsamlı ve modern barınağına ev sahipliği yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlara burada çok iyi bakılıyor"

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nden iki köpek sahiplendiğini söyleyerek buradaki hayvanlara çok iyi bakıldığını söyleyen tıp fakültesi öğrencisi Esra Doğan, "Mutluluğu köpeklerde ve doğada buluyorum. Burada çok sağlıklı bir ortamdalar ancak daha iyi imkanlarda evimizde bakmak için sahiplenme fırsatımız da var. Burada çok iyi bakılıyor hayvanlara. İki köpek sahiplendim. Köpeklere isim veremedik henüz" diye konuştu.

Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret
Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret
Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret
Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret

Rehabilitasyon, Fatma Şahin, Veteriner, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı Uyuşturucu tacirlerinin üzerine giden avukata, sokak ortasında saldırı 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı         
17:35
Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı         
17:30
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası         
17:21
Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi         
17:14
Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu         
16:59
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu         
16:27
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi         
15:49
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 17:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin'den hayvan barınağına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement