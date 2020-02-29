Başkan Şahin'den İdlip mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den İdlip mesajı - Son Dakika

Başkan Şahin'den İdlip mesajı

6 saat önce

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Şahin'den İdlip mesajı, System.String[]

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.


Başkan Şahin, mesajında "Suriye rejiminin hava saldırısı sonrası şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Türkiye sınırları karşısında terör devletine izin vermiyor ve gereğini yerine getiriyor. Suriye Rejim askerlerinin kendilerine destek Rusya ve İran güçleriyle birlikte kendi halkının üzerine saldırmasıyla onları sınırlarımıza doğru göçe zorlanmasını önlemek, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te kalleşçe saldırıya uğradı. İlk saldırı sonrası 33 Kahraman askerimizin şehit olduğu ve yaralılarımız olduğunu üzülerek öğrendik. Suriye'de sınırlarımız kıyısında terör devleti kurulmasına izin vermiyoruz. Biliyoruz ki bugün sınırlarımız dışında, Misak-ı Milli sınırlarımız içinde bu savaşı vermezsek, çok kısa bir süre içinde Türkiye'de, Libya, Irak, Suriye gibi kardeş kavgasına sokulmak, Türkiye içinde kurulacak terörist Kürt devleti ile bölünecek ve Orta doğuda büyük bir Kürt devleti oluşacak. Kardeş kavgaları ile Türkiye bölünecek, parçalanacak. Bugün Türkiye Suriye'de, Libya'da, Irak'ta geleceği için var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirlediği Misak-ı Milli sınırlarını korumak için savaştayız. Her Türk şehadete yürümek ister. Kahraman Türk ordusu gereğini yapıyor ve terör devleti kurmaya özenenler dersini veriyor. Allah yardımcımız olsun. Allah Türk dünyası, İslam alemi ve ezilen dünya halklarının umudu Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine, emniyet güçlerimize güç, kuvvet versin ve onları korusun. Tarih tekerrürden ibarettir. Büyük ve güçlü Türkiye Suriye'de Irak'ta terör devleti hayali kuranlara dersini verecektir" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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