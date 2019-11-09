Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den ilçe ve belde belediyeleri ziyaretleri
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin'den ilçe ve belde belediyeleri ziyaretleri

Başkan Şahin'den ilçe ve belde belediyeleri ziyaretleri

7 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, çalışmaları kapsamında Bilecik'in Bayırköy beldesi ile Osmaneli ilçesini ziyaret ederek, belediye başkanları ve çalışanlar ile bir araya geldi.

Başkan Şahin'den ilçe ve belde belediyeleri ziyaretleri, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, çalışmaları kapsamında Bilecik'in Bayırköy beldesi ile Osmaneli ilçesini ziyaret ederek, belediye başkanları ve çalışanlar ile bir araya geldi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret eden Başkan Şahin, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları yanı sıra her iki şehir arasında gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür ederek, el dokuma tezgahlarında yapılan hediyeleri takdim etti.


Daha Sona Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret eden Başkan Şahin, meslektaşı ile fikir alışverişinde bulundu. Başkan Şahin ziyaretinde ayrıca esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, talep ve görüşlerini dinledi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bayırköy, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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