Başkan Şahin'den Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Şahin'den Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin'den Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin mesajında kadının toplumda birleştirici bir güç olduğunun altını çizerek kadının köklü medeniyetlerin varlığını sürdürebilmesinde toplumun yapı taşı olduğuna dikkati çekti.


İnsanoğlunun gerek kültür gerekse uygarlık açısından ailenin rolünün yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, "Beraberliğin topluma aşılanabilmesi için kadınların güçlü bir kimliğe sahip olması gerekiyor. Bu nedenle kadınlarımızı toplumsal hayatta ve ekonomide öne çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin ekonomik kalkınması 2023 ve 2071 hedefleri ile dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme gayesinin sadece erkekler tarafından değil, aynı zamanda kadınların da göstereceği çaba ve katma değerle hayata geçebileceğini dile getiren Şahin, "Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte Türk Kadını, eğitimden çalışma hayatına, bürokrasiden siyasete, spordan sanata kadar her alanda önemli bir rol üstlenmiştir. Bağımsızlık mücadelesini kadınların desteği ile kazanan ülkemizin, bugünü de geleceği de kadınlarımızın emek ve mücadelesiyle şekillenecektir. Toplumun mimarı olan en kıymetli hazine kadınlarımızdır. Güçlü medeniyetlerin arkasında her zaman güçlü kadınlar olmuştur. Kadın geleceği inşa eder. Bu yüzden kadının toplumdaki öneminin bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadesine yer verdi.


Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın karşısında olacaklarını belirten Şahin'in mesajında, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" denildi. - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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