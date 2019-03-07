Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den Kahvehane Ziyareti

Başkan Şahin'den Kahvehane Ziyareti

44 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki kahvehaneleri ziyaret etti.

Başkan Şahin'den Kahvehane Ziyareti, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki kahvehaneleri ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki kahvehaneleri ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Başkan Şahin, "İstasyon Mahallemizdeki kahvehaneleri ziyaret ettik. Bizlere Osmaneli halkımız büyük destek veriyor. Halkın isteğiyle bağımsız aday olarak Osmaneli'nde halkın gücünü temsil eden sembol olduk. Halk bizi bağrına bastı. Osmaneli halkı, 5 yıl kendini yönetecek başkanını kendi belirlemek için bütünleşti. 31 Martta Osmaneli'nde halk ne derse o olacak" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bilecik, Münür Şahin, Osmaneli, Yaşam
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