Başkan Şahin'den kandil mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den kandil mesajı - Son Dakika

Başkan Şahin'den kandil mesajı

6 saat önce

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Regaip Kandili mesajı yayımladı.

Başkan Şahin'den kandil mesajı, System.String[]

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Regaip Kandili mesajı yayımladı.


Başkan Şahin, mesajında, "Mübarek üç aylara girdik. Allah bu mübarek günlerde Suriye, Irak, Libya'da vatan, millet, bayrak, devlet için savaşan kahramanlarımıza Allah güç, kuvvet versin, korusun. İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Şubat Salı günü başladı. Bolca duaların ve ibadetlerin yapıldığı üç aylar dinimizce son derece ehemmiyet verilen aylar olarak karşımıza çıkıyor. İslam'a göre önemi ayet ve hadislerle vurgulanan bu zaman dilimlerine "üç aylar" ismini Türk milleti verdi. Bu da halkımızın bu ayları ne kadar sevdiğini ve ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Bu müstesna zaman dilimi ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamaya, hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmeye, gaflet uykusundan uyanmaya vesile olmalıdır. Bu manevi iklim aramızdaki çekişmeleri, tefrika ve ihtilafları, şahsi menfaat hesaplarını, basit düşünce farklılıklarını bertaraf etmeli, yüce dinimizin bizden ısrarla istediği barış, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesini sağlamalıdır. İslam aleminin kardeş kavgaları içine sokularak, katledildiği, emperyalizmin bölüp, parçaladığı, Müslümanların evlerinden, kentlerinden göç ettirildiği dönemdeyiz. Allah bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul etsin, Allah tüm İslam alemine birlik ve beraberlik içinde yaşamayı nasip etsin. Tüm İslam aleminin, tüm Türk dünyasının ve tüm ezilen dünya halklarının umudu Türkiye Cumhuriyetine, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a güç, kuvvet versin. Allah Suriye'de, Irak'ta, Libya'da İslam için, sınırlarımızın güvenliği için savaşan kahramanlarımızı korusun, onların yardımcısı olsun" ifadelerini kulandı. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
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