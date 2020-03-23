Başkan Şahin'den korona tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den korona tedbiri - Son Dakika

Başkan Şahin'den korona tedbiri

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir ilke imza attı.

Başkan Şahin'den korona tedbiri, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir ilke imza attı. Korona Virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasına yönelik alınan önlemler kapsamında TBB Mart Ayı Encümen Toplantısı 14 Belediye Başkanı'nın katılımıyla telekonferans yöntemi kullanılarak yapıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkede yayılan korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında fiilen toplantı yapılmasının sakıncalı olduğu değerlendiren Başkan Fatma Şahin, TBB Mart Ayı Toplantısını telekonferansla yaptı.


Toplantı, korona virüs salgınına karşı ön cephede mücadele eden gruplar arasında yer alan belediyelerin yaptıkları ve yapacakları üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Bu süreçte belediyelerin yaptıklarını belediye başkanları anlatarak tecrübe paylaşımında bulunuldu.


Şahin: "Krizle birlikte kendi bünyemizde yazılım ve donanımımızı hazırladık"


Toplantıda konuşan Başkan Şahin, verilen ulusal mücadelede her belediye başkanına yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Dünya'da baş gösteren korona virüsü salgını dolayısıyla bu ay toplantımızı telekonferans yöntemiyle yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu süreçte 9 genelge çıktı. Çıkan her bir genelgenin uygulayıcı bizleriz. Özellikle belediyelerin eğitim ve denetim başta olmak üzere genelge uygulanmasında valilerimizle yakın takip ediyoruz ve bu süreci en az zararla atlatma gayretindeyiz. Gelinen noktada baktığımızda akıllı şehirlerin altyapısı ve donanımı korona virüs öncesi ve korona virüs sonrası gibi yeni bir yönetim anlayışı ve çalışma yöntemini bize gösteriyor. Biz bugün nasıl encümen toplantısını telekonferansla yapıyorsak, kendi bünyemizde yazılım ve donanımımız buna göre hazırladık ve halk günümüzde dijitalleştiriyor, belediye başkanlarıyla, muhtarlarla olan görüşmeleri teknolojileştiriyor, telekonferans yöntemine geçiyoruz. Bu da aslında yaptığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu, bu yaşanan sorunla bizi nasıl hızlandırdığını gösteriyor" diye konuştu.


"Bizler kader birliği yapmış insanlarız"


Başkan Şahin konuşmasında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak oluşan büyük sorunla mücadelede sağlık, temizlik ve dezenfekte işini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Önce kendi kurum içini, belediyeye gelen vatandaşı korumak için dezenfekte ettik, hem de hizmet verdiklerimizi ciddi bir şekilde eczane ve kuaförlerde dahil olmak üzere bütün meydanları ve oyun grupları başta olmak üzere şehri temizledik. GASMEK kurslarında maske üretimine başladık ve toplu taşıma alanlarında otogar başta olmak üzere ateş ölçer alıyoruz. 65 yaş üstü evde kalan yaşlılarımız ve engellilerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir olarak temin ettik. İnsanımız için evde yaşamı kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Burada en önemli kısım e-eğitim. Özellikle GASMEK bünyesinde yapılan bütün çalışmaları dijitalleştirerek uzaktan eğitime geçtik. Çocuklar için kitap çok önemliydi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bütün kitapları her haneye dağıtıyoruz. Spor Kenti Gaziantep için önemli olan satranç oynansın diye oyun takımı dağıtım yapıyoruz. Evde yaşam ve spor için daire başkanlığımız bu çalışmaları güncelledi ve egzersiz linklerle sosyal medya üzerinden ulaşıyoruz. Kim bizden yardım isterse bunu seferberliğe dönüştürüyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın canı yanmasın. Bizler iyi günde kötü günde kader birliği yapmış insanlarız. Bugün bir karar daha aldık ve dışarda çalışan işçilerimiz yoğun bir mesai içindeler ve bu süreçte onlara ikramiye verme kararı aldık. Bunun çalışmalarına da başlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Türkiye Bankalar Birliği, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar         
16:20
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçi Eugenie Bouchard'a mesaj yağdı         
12:48
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Şahin'den korona tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]