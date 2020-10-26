Başkan Şahin'den kritik uyarı - Son Dakika

Başkan Şahin'den kritik uyarı

26.10.2020 11:55
Başkan Şahin'den kritik uyarı, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe halkına uyarıda bulunarak, "Korana virüs Bilecik için yeniden sağlığımızı tehdit eder boyuta geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçe halkına uyarıda bulunarak, "Korana virüs Bilecik için yeniden sağlığımızı tehdit eder boyuta geldi. 15 gün kritik, lütfen kurallara uyalım" dedi.

Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüs ile mücadelede Bilecik ve ilçemiz çok kısa süre önce Türkiye ortalamasının altında bir seviyeye gelmişti. Özellikle Osmaneli olarak 27 Nisan'da vaka sayısını neredeyse sıfırlamıştık. Ancak son bir aydır ilimiz ve tüm ilçelerimiz için yeniden riskli konuma geldik. Özellikle önümüzdeki 15 gün ilimiz ve ilçelerimiz için çok önemli, kış koşulları başlamadan Türkiye ortalamasının altında vaka sayısına inmeliyiz. Osmaneli şirketlerimizde çalışan yoğun personel hareketleri, tarımda yoğun son hasat zamanı hala devam eden nikah törenleri ve özellikle köylerimizde mevsimlik işçi hareketleri nedeniyle son günlerde korona virüs vaka sayısında ilimiz ve diğer ilçelerimizde olduğu gibi ani bir yükseliş oldu. Panik yapmadan önümüzdeki 15 günü kuralları çok sıkı uygulayarak geçersek 27 Nisan'da başardığımız gibi yine Türkiye ortalamasının altında bir vaka sayısına gerileriz. Bilecik ilinde ilçelerimizde ve Osmaneli'nde korona virüs riskini en alt seviyeye çekmeliyiz. Unutmayalım bu süreçte genç yaşlı bir çok kardeşimizi, büyüğümüzü kaybettik. Şu an kritik eşikte hastanelerde tedavi gören 3-4 kardeşimiz var. Onlar için dua ediyoruz ama içlerinde entübe konumunda olanda var. Onlara da Allah şifalar versin diliyoruz" dedi.

"15 gün olağanüstü çaba göstererek 27 Nisan'da ki ortamı yakalayalım"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Değerli Osmaneli halkı işin şakası yok, birimizin dikkatsizliği hiç günahı sorumluluğu olmayan arkadaşlarımızın da risk almasına hatta ölümüne sebep oluyor. Lütfen kurallara uyalım, yine 15 gün olağanüstü çaba göstererek 27 Nisan'da ki ortamı yakalayalım. Tekrar kurallara uyan kardeşlerimize teşekkür ederken bir 15 gün çok sıkı tedbirlere uyarak, kendimizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi ve değer verdiklerimizi koruyalım. Allah korusun sonrası keşkelerin bir faydası olmuyor. Korona virüs döneminde hastalığa yakalanarak ölen kardeşlerimize, büyüklerimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şu an pozitif çıkan hastalarımıza ve karantinada olan kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Şahin'den kritik uyarı

Koronavirüs, Osmaneli, 27 Nisan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Şahin'den kritik uyarı - Son Dakika

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