Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den orman yangını açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Şahin'den orman yangını açıklaması

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çok sayıda ekibin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangınla alakalı Başkan Münür Şahin açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin'den orman yangını açıklaması, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çok sayıda ekibin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan yangınla alakalı Başkan Münür Şahin açıklamalarda bulundu.


Konuyla alakalı bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli halkı olarak gözümüz gibi baktığımız ormanlarımız yok olmaktan, Tarım ve Orman Bakanlığımızın sahip olduğu teknoloji, helikopter, itfaiye ve araç gereçle anında müdahale ile kurtuldu. Bilecik Valimiz Bilal Şentürk ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze olayın aciliyetini aktarmalarıyla yangın kontrol altına alındı. 2001 yılında geçirdiğimiz büyük orman yangını sonrası yeni yetişen ağaçlarımız bir kez daha yok olmaktan devletimizin güçlü organizasyonu ile kurtuldu. Yangında görev yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
Kazada ölen makinistin oğlundan yürek burkan sesleniş Öldürülen minik Leyla'nın baba zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül finalde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:37:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den orman yangını açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]