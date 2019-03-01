Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den Örnek Siyaset

Başkan Şahin'den Örnek Siyaset

45 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, esnaf ziyaretleri esnasında CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti.

Başkan Şahin'den Örnek Siyaset, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, esnaf ziyaretleri esnasında CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti.

Başkan Şahin, beraberinde AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Kapı kapı dolaşıp esnafın sorunlarını dinlemeyi, çözüme yönelik projeleri anlatmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan Şahin, "Esnaf kardeşlerime sözümüz olsun, helal kazancı için mücadele eden tüm esnafımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

CHP Seçim Bürosuna ziyaret

Başkan Şahin, esnaf turunu sürdürdüğü esnada ise yol üzerinde bulunan CHP Seçim Bürosunu da ziyaret etti. Şahin, ziyaretiyle ilgili, "CHP'li hemşehrilerimize çalışmalarında başarılar diledik" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:10 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 18:55:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den Örnek Siyaset
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]