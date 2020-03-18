Başkan Şahin'den Rektör Beydemir'e tebrik ziyareti - Son Dakika

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Başkan Şahin'den Rektör Beydemir'e tebrik ziyareti
6 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Şahin'e Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'da eşlik etti. Rektör Beydemir'e görevinde başarılar dileyen Başkan Şahin, günün anısına fincan takımı hediye etti.
Nazik ziyaretleri nedeniyle Başkan Şahin'e teşekkür eden Rektör Beydemir ise, kendilerine üniversitenin anı tabağını hediye etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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