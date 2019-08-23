Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den Şırnak'a kitap kafe sözü
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Başkan Şahin'den Şırnak'a kitap kafe sözü

1 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te hizmete aldıkları kitap kafelerden birini de Şırnak'ta açma sözü verdi.

Başkan Şahin'den Şırnak'a kitap kafe sözü, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te hizmete aldıkları kitap kafelerden birini de Şırnak'ta açma sözü verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevli teknik ekiplerden oluşan heyetle Şırnak'a giden Şahin, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığında temaslarda bulundu.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Şahin, Şırnak Belediyesine her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Teknik ekiplerin bundan sonra Şırnak'a sürekli gideceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle bu bölgenin, buranın parlayan bir yıldız olması konusunda bütün gücümüzle yanında olacağız, bir ve beraber olacağız. Şırnak'ta gezerken karşılaştığım çocukların okuma azmini gördüm. Gaziantep'e kurduğumuz kitap kafelerden birini de Şırnak'ta kuracağımızı söyleyince çocuklarımızın çok hoşuna gitti. Bu çalışmanın bir an önce yapılması için arkadaşlara talimat vereceğim. Kente yönelik yapacağımız hizmeti sadece bununla sınırlamayacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kentin gelişimi için birçok destek vereceğiz. İmar, su, kanalizasyon, fen işleri gibi kamu hizmetlerinde destek sağlayacağız. Türkiye Belediyeler Birliğinin de kentin ileri gitmesi adına elinden ne geliyorsa yapacağından kimse şüphe duymasın."

Gaziantep, Türkiye, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:56 Kaynak: AA
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