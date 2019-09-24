Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Riva Tesisleri'ni ziyaret etti.

Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Riva Tesisleri'ni ziyaret etti.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Eski milli sporcularımız efsane isimlerle altyapı hakkında görüşmek ve bir araya gelmek çok güzeldi. Onların önerileriyle ve TFF destekleriyle Osmaneli'nde altyapıda çok daha başarılı ve örnek çalışmaları gerçekleştireceğiz. Osmaneli Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri konusunda da örnek bir kent olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Türkiye Futbol Federasyonu, Münür Şahin, Osmaneli, Riva, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe maçı açıklaması!
40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den TFF Riva Tesislerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]