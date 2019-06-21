Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'den Vali Şentürk'e ziyaret
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Başkan Şahin'den Vali Şentürk'e ziyaret

59 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin'den Vali Şentürk'e ziyaret, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin ise ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret ederek, şehrimiz ve halkımız için yapabileceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:50 Kaynak: İHA
Semih Şahin, Bilecik, Necati Şentürk, Yaşam
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