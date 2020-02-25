Başkan Şahin'den Vali Yıldırım'a 81 numaralı forma - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Şahin'den Vali Yıldırım'a 81 numaralı forma - Son Dakika Spor

Başkan Şahin'den Vali Yıldırım'a 81 numaralı forma

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti kendisine 81 numaralı Kaynaşlıspor forması hediye etti.

Başkan Şahin'den Vali Yıldırım'a 81 numaralı forma, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti kendisine 81 numaralı Kaynaşlıspor forması hediye etti.


Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Düzceli olan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Başkan Birol Şahin, Düzce'nin plaka kodunun yer aldığı 81 numaralı Kaynaşlıspor formasını Vali Yıldırım'a hediye etti. Vali Yıldırım ziyaret ve forma için Başkan Şahin'e teşekkür etti. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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