Başkan Şahin, dereceye giren takımları ödüllendirdi - Son Dakika

Başkan Şahin, dereceye giren takımları ödüllendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2'inci Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren üç takıma hediye çeki verdi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 2'inci Ayak Tenisi Turnuvası'nda dereceye giren üç takıma hediye çeki verdi. Geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi tarafından ikincisi başlatılan ayak turnuvasında 3 takım dereceye girdi. Dereceye giren 3 takımı Belediye Başkanı Semih Şahin, makamında ağırlayarak hediye çeki takdim etti. Başkan Şahin "Turnuva galiplerini ve katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik ediyoruz" dedi Öte yandan Başkan Şahin'e Belediye Başkan yardımcısı Melek Mızrak Subaşı da eşlik etti. - BİLECİK

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