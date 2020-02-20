Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor - Son Dakika Ekonomi

Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor

7 saat önce

Kosova Serbest Ticaret Anlaşması fırsatları toplantısına katıldılar.

Başkan Şahin Düzce'nin yurt dışına açılması için çalışıyor, System.String[]

Kosova Serbest Ticaret Anlaşması fırsatları toplantısına katıldılar.


TOBB'da Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları konulu toplantı düzenlendi. Türkiye ve Yurt Dışı pazarlarda Düzce'nin ticaretinin gelişmesi, yatırımcıların uluslar arası pazarlarda daha çok yer alabilmesi için hem TOBB faaliyetlerinde hem de Düzce Valiliği ile koordineli şekilde harici olarak yurt dışı yatırımcılarla sürekli temasta olan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Meclis Üyesi Murat Taştepe ile birlikte Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması Fırsatları konulu toplantıya katılarak buradaki fırsatlar ve kamusal desteklerle ilgili bilgiler aldı. - DÜZCE

Kosova, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
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