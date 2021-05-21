Başkan Şahin'e destek ziyareti - Son Dakika

Başkan Şahin'e destek ziyareti

21.05.2021 11:31
Başkan Şahin'e destek ziyareti, System.String[]

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenindeki protokolde yer almasına rağmen ismi okunmaması nedeniyle kendisine destek ziyaretinde bulunan konuklarına teşekkür etti. Protokolde adının okunmamasının sadece kendisine değil Bilecik halkına yapılan bir saygısızlık olduğunu ve bunun için çok üzüldüğünü kaydeden Başkan Şahin, "Bizler, halkımız adına her türlü zorluk ve sıkıntıyı yaşamaya hazırız. Ancak onların desteği ve oyuyla seçilen bir belediye başkanına böyle bir davranışta bulunması şehrimiz ve şehrimiz insanına yakışmamıştır. Bayram coşkumuza büyük bir gölge oluşturmuştur. Dün sayın milletvekilimiz, il başkanımız ve konuşma yapan diğer katılımcılar ile halkımız gerekli cevabı verdiler. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz diyorum. Ayrıca dün de ifade ettiğim gibi bu davranışı yapan ve yaptıranların halkımızdan özür dilemeleri gerektiğini tekrar ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, ziyaret sonrasında konuklarına teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Başkan Şahin'e destek ziyareti

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Şahin'e destek ziyareti - Son Dakika


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