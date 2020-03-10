Başkan Şahin'e Yeşilay'dan ziyaret - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı'da yapımı devam eden Yeşilay Kamp Merkezi'ne destek veren Kaynaşlı Belediye Başkanı'na Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı nedeni ile ziyaret gerçekleştirildi.



Yeşilay Kaynaşlı Şubesi, Yeşilay Genel Merkezi tarafından Kaynaşlı'nın Yaylagöl mevkinde yapımı devam eden Kamp Merkezi'ne destek veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Yeşilay'ın kuruluşunun 100. yılı nedeni ile yapılan ziyarette Şube Başkanı İsmail Korkmaz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i Yeşilay'a hem üye yaptı hem de rozet taktı. - DÜZCE