Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'e Ziyaretler Devam Devam Ediyor

Başkan Şahin'e Ziyaretler Devam Devam Ediyor

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'e ilçe halkının ziyaretleri sürüyor.

Başkan Şahin'e Ziyaretler Devam Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'e ilçe halkının ziyaretleri sürüyor.

Sivil toplum örgütleri, sendikalar, şirketler, mahalle sakinleri, muhtarlar ve gruplar, Başkan Şahin'i ziyaret ederek yerel seçimlerde aday olması için baskıları arttırıyor. Son olarak Osmaneli kadınları temsilen bir grup kadın Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ederek Osmaneli'nde devam eden yatırımların tamamlanması için bir dönem daha başkan olarak hizmet etmesi gerektiğini ifade ettiler.

Başkan Şahin de, ziyaretine gelen kadınlara teşekkür ederek son sözü Osmaneli halkının söyleyeceğini ifade ederek, "Millet ne isterse o" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Bilecik, Münür Şahin, Osmaneli, Yaşam
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