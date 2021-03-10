Başkan Şahin, eğlence alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Hamsu Vadisi'nde yer alan eğlence alanındaki işletmede incelemelerde bulundu.

İşletme yetkililerinden bilgi alan Başkan Şahin, "Yeniden şehrimize kazandırmak için gerekli adımları atarak kiraladığımız eğlence alanındaki çalışmaları yerinde inceledik. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın keyifli bir şekilde vakit harcayacağı bu alanın en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını diliyorum. Bu bölgede kadınlar için açtığımız kooperatiflerle hamam ve diğer eğlence alanları ile bu bölgeyi daha hareketli hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletme yetkilileri ise Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı'na katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK