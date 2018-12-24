Başkan Şahin, Eko Turizm Çalıştayına Katıldı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "Gölpazarı Eko Turizm Çalıştayına" katıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "Gölpazarı Eko Turizm Çalıştayına" katıldı.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, çalıştaya katılarak burada bir sunum yaptı. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "İlimiz ve yakın illerde turizmde yol kat etmiş kentlerle birlikte Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'nın daveti üzerine çalıştaya katıldık. 2019 yılı ikinci yarısından sonra Osmaneli'nin turizmde yeni bir Safranbolu, yeni bir Beypazarı olarak yerimizi alacağız. Gölpazarı ve diğer ilçelerimizle ortak hareket ederek deneyimlerimiz paylaşacağız. Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı'ya başarılı çalışmaları ve daveti için teşekkür ederim. Osmaneli nüfusunda çok olan Gölpazarı ilçemizin her konuda her zaman yanında olacağız" dedi. - BİLECİK

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